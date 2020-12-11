Назван спортсмен года по версии Time

Американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал спортсменом года по версии журнала Time, сообщает издание.

Редакция отметила участие форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также направленных на повышение активности избирателей.

По оценке журнала, Джеймс своим примером привлек к борьбе с расизмом многих известных американских спортсменов. Также в этом году атлет привлекал молодых людей к работе на избирательных участках на прошедших 3 ноября выборах президента США. Спортсмен призывал молодых американцев заменить работников старшего возраста, так как они больше подвержены риску заражения коронавирусом.

Джеймс перешел в «Лейкерс» в 2018-м. Он также выступал за «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». 35-летний баскетболист является четырехкратным чемпионом ассоциации (дважды в составе «Майами», по одному разу — с «Кливлендом» и «Лейкерс»). Он первым в истории получил этот приз с тремя разными командами. Чаще Джеймса — шесть раз — этого звания удостаивался лишь Майкл Джордан.