Леброн Джеймс посвятил погибшему Коби Брайанту татуировку

Американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку в память о погибшем Коби Брайанте. Об этом сообщает TMZ Sports.

35-летний Джеймс появился на тренировке «Лейкерс» с рисунком над левым коленом. На нем изображена черная змея — вероятно, это отсылка к прозвищу Брайанта «черная мамба». Под картинкой вытатуирована надпись «Коби навсегда». 1 февраля в 6:30 по московскому времени Джеймс выйдет на паркет в матче Лейкерс против «Портлэнд Трэйл Блэйзерс».

Фото: Damian Dovarganes / AP

28 января Джеймс опубликовал прощальное письмо Брайанту. Баскетболист пообещал погибшему другу «продолжить его наследие».

41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь бывшего игрока и ее партнерша по баскетбольной команде.

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В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Вместе с Джеймсом в составе сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом.

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