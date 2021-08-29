Актер «Универа» рассказал о проблемах во время съемок сериала

Бывший участник команды КВН «Сборная РУДН», популярный актер и ведущий Арарат Кещян признался, что во время съемок сериала «Универ» он перестал выносить своих коллег по проекту. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-каналу «Эмпатия Мануччи».

Артист уточнил, что это было связано не с плохими взаимоотношениями, а с длительностью проекта. По словам Кещяна, за время съемок ситкома, который на данный момент насчитывает в общей сложности более 250 серий, все актеры успели надоесть друг другу, что порождало сложности.

«Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда видел лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже», — сказал актер.

Также Кещян добавил, что из-за всероссийской популярности сериала и его персонажа Майкла он столкнулся с трудностями. В частности, рассказал артист, на улице к нему могут подойти прохожие и вести себя примерно так: панибратски хлопнуть по плечу, использовать в своей речи нецензурную брань и другое.

Кроме того, ведущий вспомнил о работе с актрисой, получившей известность благодаря роли Аллы Гришко в «Универе», Марией Кожевниковой, ныне политическим деятелем. По словам Кещяна, у него был конфликт с актрисой во время съемок телесериала. Однако детали ситуации артист раскрывать не захотел, упомянув лишь, что конфликт произошел из-за разницы в менталитете.

Ранее Кещян признался, что ранее пережил звездную болезнь. Артист вспомнил, что в какой-то момент начал ощущать вседозволенность, назвав ее «страшной штукой». «Вот в тот момент я понял, что такое наркотик — власть. (...) Тебе можно делать вещи, которые другим нельзя. Вот это понимание, когда оно к тебе приходит, и ты принимаешь его за реальность — это страшно», — рассказал звезда КВН.