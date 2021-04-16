Звезда «Универа» вспомнил о скандальном уходе исполнителя роли Кузи из сериала

Звезда сериала «Универ», российский актер и певец Станислав Ярушин рассказал о скандальном уходе Виталия Гогунского из шоу. Он вспомнил об этом в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

По словам артиста, сыгравшего Антона Мартынова, это случилось в 2013 году. Тогда исполнителю роли Кузи надоел привычный образ неотесанного культуриста. Актер мечтал попробовать себя в других амплуа.

Ярушин отметил, что у него нет личных претензий к Гогунскому, кроме того, что тот повел себя непрофессионально по отношению к съемочной команде. «Я не хочу сор из избы выносить, но он громко ушел, хлопнув дверью. Не доиграл десять последних серий, хотя должен был», — рассказал артист.

Он подчеркнул, что сейчас актеры не пересекаются. Ярушин отметил, что около трех лет вообще не видел коллегу. Однако недавно он стал встречать Гогунского на светских мероприятиях.