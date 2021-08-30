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Семилетняя девочка спасла жизнь матери

Семилетняя жительница Уэльса спасла жизнь матери во время приступа астмы
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Фото: Welsh Ambulance Service

Семилетняя девочка из Кардиффа, Уэльс, спасла жизнь матери, когда у нее произошел тяжелый приступ астмы за рулем автомобиля. Об этом сообщает издание Wales Online.

37-летняя Кэтрин Холифилд с детства страдала от редкой формы астмы — нестабильной. Как правило, у нее случались приступы заболевания каждые два-три месяца. Дважды в год ей приходилось вызывать скорую помощь. В апреле женщина перенесла COVID-19, который усугубил приступы.

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Очередной приступ произошел у Кэтрин, когда они с семилетней дочерью Айлой возвращались на машине из города Монмут, где катались с друзьями на каяках.

«Когда мы вылезли из воды, я почувствовала, что мне немного тяжело дышать, но списала это на тот факт, что мы активно двигались. Мы поехали домой, но мое состояние ухудшилось. Я поняла, что это приступ астмы, свернула на обочину и достала ингалятор», — рассказала Холифилд.

Кэтрин съехала на обочину и набрала телефон скорой помощи, но не могла вымолвить ни слова, и оператору не удалось определить ее местонахождение. Тогда Айла взяла телефон и спокойно объяснила оператору, где они находятся. Она сообщила, что у ее матери нет температуры или жара, и уточнила ориентир — красный каяк на крыше.

Оператор скорой помощи Мэдисон Викери сказала, что сразу поняла, что у позвонившей ей женщины были проблемы с дыханием. «Айла была такой милой, помогла ответить на вопросы и передать информацию. Она беспокоилась за мать, поэтому я старалась говорить с ней на другие темы, чтобы отвлечь», — отметила оператор.

Парамедики доставили Кэтрин в больницу, но в тот же вечер отпустили домой, где она продолжает лечение.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка из американского города Чикаго, штат Иллинойс, спасла жизнь матери, у которой случился инсульт. Она быстро схватила недавно подаренный на день рождения телефон и вызвала скорую помощь.

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