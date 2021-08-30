Сырое мясо на багажной ленте в аэропорту удивило пользователей сети

Несколько килограммов сырого мяса на багажной ленте в аэропорту Сиэтла штата Вашингтон попали на видео и ужаснули пользователей сети. Соответствующий ролик опубликовало Управление транспортной безопасности США в своем Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, как рядом с чемоданами на багажной карусели катаются туши десятков цыплят. Они спрессованы в форме куба. Предполагается, что раньше птицы находились в специальном контейнере, прежде чем выпасть.

В ведомстве напомнили, что при транспортировке скоропортящиеся продукты следует помещать в герметичные боксы со льдом и тщательно их закрывать, чтобы избежать подобных инцидентов.

«Умеют ли курицы летать? Ну, явно не таким способом. Мы слышали, что когда-то эти малыши были заперты в холодильнике, но где-то между самолетом и багажной лентой они стали свободными», — иронично прокомментировали в управлении.

Пост спровоцировал бурное обсуждение среди подписчиков. Некоторые комментировали ситуацию с отвращением. «Не представляю, если бы мои сумки соприкоснулись с этим», «Спасибо, меня стошнило», «Зачем вообще грузить такое на багажную ленту?», «Не вижу ничего в этом смешного», — писали они.

Другие юзеры призвали к отказу от употребления мяса. «Вот поэтому стоит быть веганом», «Кошмарная жестокость», «Люди, разве жаркое стоит того?» — отмечали комментаторы.