Виски в Шотландии захотели производить с помощью ветра

Владельцы шотландской винокурни Bruichladdich на острове Айла, которая производит односолодовый виски и сухой джин, задумались о вреде окружающей среде. В ближайшие четыре года с помощью альтернативных источников энергии они планируют сделать процесс дистилляции нулевым, сообщает The Guardian.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

В общей сложности на острове располагаются девять винокурен. Предприятия работают на горючем, сжигая в год 15 миллионов литров нефти. По предположениям, в этом месте на душу населения приходится самое высокое в Шотландии содержание углекислого газа.

Задумавшись о вреде экологии, Bruichladdich решили использовать в производстве инновационный способ. К 2025 году компания откажется от газа, из-за которого выделяются вредные вещества. Процесс переведут на экологически чистое электричество и электролиз воды. Они также планируют использовать возобновляемые источники энергии, в частности силу ветра и приливов.

В Bruichladdich считают, что эксперимент поможет развитию острова. «Мы руководствуемся такой точкой зрения "думай масштабно, начинай с малого, но начинай сегодня" И это одна из тех вещей, которая необходима в отрасли — сделать смелый, мужественный шаг, чтобы представить, как могут выглядеть изменения. Для начала вы можете начать с того, что способны контролировать», — отметил исполнительный директор компании Дуглас Тейлор (Douglas Taylor).

Ранее шотландский алкогольный гигант по производству виски Glenfiddich решил сделать свое предприятие безотходным и внести вклад в спасение природы от изменения климата. Компания установила заправочные станции на своем заводе в Даффтауне, от которых грузовики могли заправиться переработанными остатками сырья и жидкого мусора.