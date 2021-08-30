Виски в Шотландии захотели производить с помощью ветра

Владельцы шотландской винокурни Bruichladdich на острове Айла, которая производит односолодовый виски и сухой джин, задумались о вреде окружающей среде. В ближайшие четыре года с помощью альтернативных источников энергии они планируют сделать процесс дистилляции нулевым, сообщает The Guardian.
В общей сложности на острове располагаются девять винокурен. Предприятия работают на горючем, сжигая в год 15 миллионов литров нефти. По предположениям, в этом месте на душу населения приходится самое высокое в Шотландии содержание углекислого газа.
Задумавшись о вреде экологии, Bruichladdich решили использовать в производстве инновационный способ. К 2025 году компания откажется от газа, из-за которого выделяются вредные вещества. Процесс переведут на экологически чистое электричество и электролиз воды. Они также планируют использовать возобновляемые источники энергии, в частности силу ветра и приливов.
В Bruichladdich считают, что эксперимент поможет развитию острова. «Мы руководствуемся такой точкой зрения "думай масштабно, начинай с малого, но начинай сегодня" И это одна из тех вещей, которая необходима в отрасли — сделать смелый, мужественный шаг, чтобы представить, как могут выглядеть изменения. Для начала вы можете начать с того, что способны контролировать», — отметил исполнительный директор компании Дуглас Тейлор (Douglas Taylor).
Ранее шотландский алкогольный гигант по производству виски Glenfiddich решил сделать свое предприятие безотходным и внести вклад в спасение природы от изменения климата. Компания установила заправочные станции на своем заводе в Даффтауне, от которых грузовики могли заправиться переработанными остатками сырья и жидкого мусора.