Киргизия позвала Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в Евразийский союз

Президент Киргизии Садыр Жапаров позвал Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом он высказался во время встречи с главами дипмиссий и международных организаций в преддверии празднования 30-летия независимости страны, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Глава республики призвал государства присоединиться к ЕАЭС и обратил их внимание на то, что вступление в союз положительно сказалось на торгово-экономических отношениях, промышленности, сельском хозяйстве и бизнесе Киргизии.

Жапаров также отметил, что членство республики в организации позволило улучшить условия пребывания и работы киргизских трудовых мигрантов в России и Казахстане, а также упростить процедуру их трудоустройства в этих странах.

Ранее тему расширения ЕАЭС поднял бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Надо, чтобы другие были здесь, наши соседи. Узбекистан, Таджикистан — они должны быть, еще с Туркменистаном надо поработать», — подчеркнул он.

На сегодняшний день членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.