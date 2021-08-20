Назарбаев призвал Узбекистан и Таджикистан вступить в ЕАЭС

Назарбаев: Узбекистан и Таджикистан должны быть в ЕАЭС, с Туркменистаном надо поработать

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Таджикистан и Узбекистан вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), передает РИА Новости.

«Как почетный председатель этой организации, я за этим наблюдаю, и нам надо укреплять эту организацию. Надо, чтобы другие были здесь, наши соседи. Узбекистан, Таджикистан — они должны быть, еще с Туркменистаном надо поработать», — заявил Назарбаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В данный момент членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее сообщалось, что Назарбаев предложил России совместно с Казахстаном развивать военно-промышленный комплекс. «Надо больше развивать совместные предприятия, в том числе в военно-промышленном комплексе. Территория готова, у вас переизбыток всего этого дела — давайте часть туда, мы будем производить и для России, и для себя, развивать промышленность», — пояснил он.

