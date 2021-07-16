Назарбаев вспомнил об обещанных Каддафи 20 миллиардах долларов за ядерное оружие

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что бывший глава Ливии Муаммар Каддафи после распада СССР предлагал ему 20 миллиардов долларов за сохранение советского ядерного оружия на казахской территории. Об этом Назарбаев рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Казах: история золотого человека», передает РИА Новости.

По его словам, в начале 90-х в Казахстан с визитом прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, целью которого было узнать ситуацию с ядерным оружием в стране по поручению Каддафи. Бывший президент отмечает, что тогда у него и в мыслях не было продавать ракеты. Тем не менее он сказал Арафату о том, что их содержание слишком дорого обходится, и, шутя, добавил, что на это понадобится 20 миллиардов долларов. Тогда председатель Палестинской национальной администрации отреагировал серьезно и заверил, что Казахстану будет предоставлена необходимая сумма.

