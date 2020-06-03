Президент Казахстана опроверг планы строительства военной базы США в стране

Строительство США военной базы на территории Казахстана не стоит в повестке дня и не обсуждается. Соответствующие планы опроверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, сотрудничество между странами успешно развивается в сферах энергетики, инвестиций и технологий. «Мы постоянно контактируем по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия», — отметил глава государства.

Токаев добавил, что специалисты из США и Казахстана ранее совместно работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алма-Ате. Президент подчеркнул, что срок контракта истек, и иностранцы покинули лабораторию.

«С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами», — заверил он.

В 2018 году Министерство иностранных дел Казахстана опровергло слухи о размещении военных баз США на Каспии. Поводом для соответствующих сообщений в СМИ тогда стало внесение изменений в двустороннее казахстанско-американское соглашение от 2010 года. Они заключались во включении портов Актау и Курык в маршрут транзита, что позволяет осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан через Каспийское море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!