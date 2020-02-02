Помпео в Казахстане рассказал о преимуществах сотрудничества с США

Сотрудничество с американскими компаниями принесет лучший результат любой стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Казахстан, передает «Интерфакс».

По его словам, Казахстан вправе свободно выбирать торговых партнеров, однако сотрудничество с США обладает рядом преимуществ. Так, партнерство с американскими компаниями гарантирует создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы. «Именно таким образом американская система работает», — добавил Помпео.

В качестве примера он привел контракт с американской фирмой Tyson Foods, реализация которого поможет развивать сельскохозяйственный сектор Казахстана. «Помимо этого, такие крупные американские компании, как Chevron и ExxonMobil продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции», — отметил госсекретарь США.

Ранее Помпео посетил с официальным визитом Минск. В столице Белоруссии он заявил о возможной отмене санкций, а также пообещал стране в случае запроса полностью закрыть потребности в нефти.

После визита в Казахстан Помпео отправится в Узбекистан.

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