США оценили передачу власти в Казахстане

США довольны передачей власти в Казахстане, заявил посол США в этой стране Уильям Мозер. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Наше правительство признало, что был хороший, стабильный и умеренный переход власти», — заявил дипломат. Он добавил, что для американцев важен мирный характер процесса. По мнению посла, Казахстан должен гордиться этим событием.

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Мозер подчеркнул, что США поддерживают независимость, территориальную целостность и суверенитет республики. «Мы говорили и продолжаем говорить сегодня, что у нас нет интересов манипулировать или контролировать Казахстан», — добавил посол. При этом, по его словам, безвизовый режим между двумя странами будет возможен «очень не скоро». Для этого казахстанской стороне нужно будет выполнить ряд требований.

20 марта в должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. За день до этого первый президент республики Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку и подписал указ о сложении полномочий. Срок полномочий Токаева истекает в апреле 2020 года. Назарбаев остается главой Совбеза и лидером партии «Нур Отан».

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