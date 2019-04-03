Казахстан собрался строить Большую Евразию вместе с Россией

Казахстан хотел бы выстроить новую геополитическую структуру — Большую Евразию — совместно с Россией. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Российской газете», опубликованном накануне его первого визита в Москву.

Казахстан надеется на нормализацию отношений Москвы и Запада, поскольку это пойдет на пользу не только странам Евразийского экономического союза, но и всей Евразии в целом и оздоровит мировую экономику.

«Мы считаем, что идея Большой Евразии — в широком понимании этого термина — открывает горизонты для активизации экономических связей Азии и Европы, может стать и фундаментом формирования новой системы международных отношений на евразийском пространстве», — пояснил он.

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По мнению главы республики, на мировую экономику серьезно влияют санкции, «усиление тенденций к изоляционизму и протекционизму» в глобальной геополитике. Токаев подчеркнул, что на общем негативном фоне взаимодействие Казахстана и России представляет собой «эталон межгосударственных отношений». Так, Москва остается главным союзником Нур-Султана (новое название Астаны — прим. «Ленты.ру») в Организации Договора о коллективной безопасности между странами СНГ и ведущим торговым партнером.

«Наш первый президент и национальный лидер Нурсултан Назарбаев говорил, что Казахстан и Россия — это Богом данные друг другу соседи, мы всегда будем вместе», — добавил глава республики.

Визит Токаева в Москву состоялся в среду, 3 апреля. В ходе визита он сообщил президенту России Владимиру Путину, что его задача — продолжать курс его предшественника на сохранение тесных отношений между государствами.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Срок полномочий Токаева истекает в апреле 2020 года. Назарбаев остается главой Совбеза и лидером партии «Нур Отан».

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