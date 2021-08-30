В Госдуме объяснили продление дачной амнистии

Многие не успели воспользоваться дачной амнистией и легализовать жилые дома и земельные участки. Именно по этой причине программу решено было продлить, объяснил «Ленте.ру» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Дачную амнистию в России предложили продлить на пять лет и расширить. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Предполагается, что до 1 марта 2031 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома.

По словам Синельщикова, амнистию решили продлить не из-за недоработки чиновников, а чтобы обеспечить возможность доступа к ней как можно большего числа дачников. «Оформление земельных участков проводится в упрощенном порядке. Благодаря дачной амнистии люди получают возможность легализовать жилые дома без предоставления некоторых документов, без сложностей и походов по судам. Продление амнистии объясняется простым человеческим фактором — не все люди успели амнистироваться. Кто-то просто не успел, другие были не в курсе или не понимали преимуществ. В общем, связано это точно не с недоработкой чиновников», — заключил депутат.

Дачная амнистия действует в России на протяжении 14 лет — с 1 сентября 2006 года. Считается, что ее реализация положительно сказывается на динамике развития частного жилого сектора.