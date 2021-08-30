Оценено влияние анонсированных Путиным выплат на экономику России

Разовые выплаты пенсионерам и военным, анонсированные президентом России Владимиром Путиным, а также 21 миллиард рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям вызовут увеличение годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9 процента (на 0,6-0,9 процента в реальном выражении). Такую оценку дали эксперты агентства АКРА, передает «Коммерсантъ».

Если учитывать исключительно получателей выплат, то прирост составит пять процентов. Аналитики считают, что из-за выплат произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах. Для реализации указа необходимо 450-500 миллиардов рублей. Такие расходы ухудшат сбалансированность федерального бюджета на 0,4 процентного пункта ВВП.

В АКРА отмечают, что это не будет критичным, — даже с учетом выплат бюджет по итогам года останется профицитным. По прогнозам экспертов, инфляция вырастет не более чем на 0,2 процентного пункта. Что касается влияния на экономическую активность, то соцвыплаты вызовут дополнительный рост ВВП на 0-0,25 процентного пункта, полагают в агентстве. Эффект будет заметен в 2021-2022 годах.

22 августа Путин пообещал выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Деньги получат все: и работающие, и неработающие. Кроме того, по 15 тысяч рублей выплатят военнослужащим, а также курсантам и силовикам. По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции.