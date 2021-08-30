Россия передала Белоруссии модернизированные гаубицы «Акация»

Россия передала Белоруссии партию модернизированных самоходных гаубиц 2С3М «Акация». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Уралтрансмаш», которое отвечало за ремонт и сборку орудий.

По данным руководства завода, вооружение было отправлено Минску в рамках контракта с министерством обороны республики. «Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок», — говорится в сообщении пресс-службы. Точное число переданных машин при этом не раскрывается.

152-миллиметровая самоходная гаубица «Акация» была разработана в 1960-х годах и претерпела множество модернизаций. Машина предназначена для уничтожения танков, самоходных орудий противника, укрепленных огневых точек и тыловых соединений противника, также она активно используется для огневой поддержки наступающих войск.

Договоренности о поставках российского оружия в Белоруссию были заключены на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая в Сочи. Решение было принято в рамках кооперации военно-промышленного комплекса двух стран. Точные объемы и стоимость поставок неизвестны.