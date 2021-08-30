Появились подробности смерти Героя России Романа Шадрина

Герой России, ветеран первой Чеченской кампании Роман Шадрин умер через месяц после обострения онкологического заболевания. Подробности раскрыл источник URA.RU в его близком окружении.

«Он сгорел практически за месяц. Еще на прошлой неделе, мы ходили к нему, навещали его. Он хотел жить. Как и полагается герою, он боролся до конца», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что Шадрин жил полноценной жизнью, был жизнерадостным человеком и никто из близких, как и он сам, не знали, что болезнь прогрессирует.

О смерти Шадрина стало известно ранее 30 августа. Источник URA.RU в медицинской среде сообщил, что причиной могло стать онкологическое заболевание. Об этом также заявил близкий друг ветерана.

Шадрину было 54 года. Во время первой Чеченской кампании он командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном. В декабре 1995 года ему присвоили звание Героя России. После службы Шадрин был депутатом гордумы Екатеринбурга и директором ЦПКиО, а также возглавлял организацию «Герои России».