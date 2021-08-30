Названа возможная причина смерти ветерана Чеченской войны Романа Шадрина

Возможной причиной смерти ветерана первой Чеченской войны, Героя России Романа Шадрина, могло стать онкологическое заболевание. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник в медицинской среде.

По словам собеседника агентства, Шадрин лежал в госпитале Нацгвардии в Екатеринбурге. «Использовали все шансы, вызывали даже экстрасенсов. Напоследок открыл глаза, чтобы попрощаться с женой — она была в палате», — сказал источник.

Агентство обратилось в госпиталь, однако там отказались подтвердить данную информацию.

О смерти Шадрина стало известно ранее 30 августа. Ему было 54 года. Близкий друг ветерана Серик Султангабиев также рассказал, что у Шадрина было онкологическое заболевание, однако не раскрыл точные обстоятельства его смерти.

Во время первой Чеченской кампании Шадрин командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном,. В декабре 1995 года ему присвоили звание Героя России. После службы Шадрин был депутатом гордумы Екатеринбурга и директором ЦПКиО, а также возглавлял организацию «Герои России».