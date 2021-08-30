Россия
 
Последние новости
США заявили о гражданских жертвах ракетного удара в Кабуле
Российским водителям рассказали об изменениях на дорогах
Арестованы подозреваемые в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки
В РПЦ назвали задачей России захват других народов и стран
Названа главная киберугроза для российских школьников
Голодный леопард 90 минут сражался с храбрым дикобразом и потерпел поражение
Одна из выпущенных ракет попала на территорию аэропорта Кабула
Жители Севастополя пожаловались на «сжирающих город» гусениц
Мать поступившей в МГУ девятилетней россиянки раскрыла стоимость обучения
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа возможная причина смерти ветерана Чеченской войны Романа Шадрина

Источник URA.RU: Герой России Роман Шадрин умер от онкологического заболевания
Перейти в «Мою Ленту»
Роман Шадрин
Роман Шадрин
Фото: Public Domain / Wikimedia

Возможной причиной смерти ветерана первой Чеченской войны, Героя России Романа Шадрина, могло стать онкологическое заболевание. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник в медицинской среде.

По словам собеседника агентства, Шадрин лежал в госпитале Нацгвардии в Екатеринбурге. «Использовали все шансы, вызывали даже экстрасенсов. Напоследок открыл глаза, чтобы попрощаться с женой — она была в палате», — сказал источник.

Агентство обратилось в госпиталь, однако там отказались подтвердить данную информацию.

О смерти Шадрина стало известно ранее 30 августа. Ему было 54 года. Близкий друг ветерана Серик Султангабиев также рассказал, что у Шадрина было онкологическое заболевание, однако не раскрыл точные обстоятельства его смерти.

Во время первой Чеченской кампании Шадрин командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном,. В декабре 1995 года ему присвоили звание Героя России. После службы Шадрин был депутатом гордумы Екатеринбурга и директором ЦПКиО, а также возглавлял организацию «Герои России».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Предыстория: Умер ветеран Чеченской войны Роман Шадрин
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ветеран описал первые бои за Грозный в начале чеченской войны
Ветеран первой чеченской войны описал трусость офицеров во время боев за Грозный
Соратник Масхадова объяснил провал федеральных войск в первую чеченскую войну