Ветеран описал первые бои за Грозный в начале чеченской войны

В начале первой чеченской войны обе стороны конфликта — и федеральные войска, и чеченские сепаратисты — были плохо организованы, рассказал ветеран боевых действий, полковник Николай Баталов. В интервью «Ленте.ру» он описал один из первых боев в Грозном.

При входе в Грозный Баталову поставили задачу охранять мост через Сунжу, который оказался в тылу, с ротой неподготовленных солдат.

«Когда охраняли тот мост, по нам стал шмалять один миномет 122-миллимитровый. Солдатики подкопались маленько, но мины были мощные. На удачу, ложись мимо наших слабеньких убежищ. Потом одна из мин в дерево попала и взорвалась сверху. Осколками сразу пять или семь бойцов поранило», — описал начало боя полковник.

После этого он взял с собой пятерых солдат и пошел на поиски минометчика, ориентируясь на вспышки выстрелов, хорошо видимые в ночи. По воспоминаниям ветерана, нашли они его не с первого раза. Когда это произошло, Баталов понял, что им повезло — охраны у миномета практически не было. Группе удалось уничтожить расчет.

После этого им пришлось спешно возвращаться на свою позицию. Сразу же после перехода через Сунджу на Баталова вышли трое чеченцев с оружием: двое мужчин и одна женщина.

«На спину падаю, а у меня в магазине оказывается один единственный патрон, и я попал женщине в шею, позвоночник ей перешиб, а следовавшие за мной бойцы среагировали мигом и оставшихся двоих застрелили», — рассказал полковник.

После боя они обыскали тела убитых. У одного из них нашелся военный билет. «Он был командиром отделения пехоты в полку, в котором я был командиром танкового взвода в одно и тоже время. На одном плацу с ним стояли, получается», — добавил Баталов.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Сражение за Грозный оценивается как самый кровопролитный эпизод чеченской кампании.