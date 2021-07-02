Мошенница получила срок за попытку обмануть племянника Сталина

Таганский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы 32-летнюю Анастасию Белянкину за попытку обманным путем похитить сбережения у 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, женщина признана виновной в покушении на особо крупное мошенничество.

В марте 2021 года Белянкина и ее сообщники узнали о 3,4 миллиона рублей на банковских счетах ветерана Леонида Аллилуева. Он является внучатым племянником руководителя СССР Иосифа Сталина, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

С 26 по 30 марта 2021 года мошенники звонили на мобильный номер ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали проверить подлинность его денег. Поддавшись на их уговоры, Аллилуев снял сбережения со счетов. К нему домой вечером 30 марта 2021 года пришла Белянкина и представилась специалистом экспертно-криминалистического центра, предъявила ветерану поддельный документ об изъятии денежных средств и потребовала их отдать.

Заподозрив обман, Аллилуев вызвал полицию, которая задержала мошенницу.