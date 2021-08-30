Умер ветеран Чеченской войны Роман Шадрин

В Екатеринбурге умер ветеран первой Чеченской кампании, Герой России Роман Шадрин. Об этом сообщило издание E1.

Шадрину было 54 года. Как рассказал близкий друг ветерана Серик Султангабиев, у Шадрина было онкологическое заболевание. Несколько дней назад его доставили в реанимацию, где он и скончался.

«Здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — сказал Султангабиев. Информацию о смерти Шадрина подтвердила его жена Наталья. У них осталось четверо сыновей, младшему из детей нет года.

Шадрин родился 23 января 1967 года. Во время первой Чеченской кампании он командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном, который в 1995 году захватил и более суток удерживал здание главпочтамта, один из ключевых объектов. В декабре того же года ему присвоили звание Героя России.

После службы он был депутатом городской думы и директором ЦПКиО, а также возглавлял организацию «Герои России».