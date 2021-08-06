Российский солдат описал зверства боевиков во время решающего боя за Грозный

В начале августа 1996 года во время первой чеченской войны начался последний и решающий бой за Грозный. Во время ожесточенных сражений чеченские боевики пытали пленных и стреляли по российским солдатам после наступившего перемирия. О зверствах бандитов в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов, в 1996-м — командир гранатометного отделения.

Титов описал эпизод, когда офицер по имени Евгений Автономов остался на ночь дежурить в кольце обороны, которое держали, чтобы не дать боевикам вырваться из Грозного. Он получил ранение и истек кровью, сослуживцам не удалось вытащить Титова — противник не давал им подойти.

«Бандиты его забрали. Глаза выкололи, уши отрезали, прикладом пальцы раздробили. Таким беспределом занимались...» — описал Титов.

По его словам, боевики вели огонь по российским войскам уже после объявления перемирия.

«Снаружи по улицам ездили боевики. На машинах, на БТР, на танках. Кричали: "Аллах акбар!". Стрелять по ним было нельзя. То есть они вели по нам огонь, нам же команду не давали. Не могу знать, почему», — рассказал Титов.

Ранее ветеран боевых действий, полковник Николай Баталов описал первые бои в Грозном в начале чеченской войны. По его мнению, в этот период обе стороны конфликта — и федеральные войска, и чеченские сепаратисты — были плохо организованы.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой.

Решающий бой за Грозный начался ровно 25 лет назад, 6 августа 1996 года. Тогда в столицу республики неожиданно для федеральных сил ворвались боевики. В затянувшихся боях по официальным данным погибли 494 российских солдата и офицера, потери сепаратистов до сих пор неизвестны. Когда федеральным войскам удалось взять нападавших в кольцо, начались переговоры, которые закончились подписанием хасавюртовских соглашений — заключением мира, которое многие ветераны считают поражением.