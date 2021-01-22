Убийца ветерана чеченской войны 18 лет притворялся другим человеком

В Свердловской области 59-летнему россиянину, доставленному сотрудниками полиции с Северного Кавказа, где он жил 18 лет, притворяясь другим человеком, предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Об этом в пятницу, 22 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 29 августа 2002 года мужчина отдыхал в кафе в Тугулымском районе, где отмечалась годовщина свадьбы. Во время празднования тогда еще 41-летний россиянин оскорбил девушку, за которую вступился один из гостей свадьбы — 22-летний ветеран второй чеченской войны.

В ходе начавшегося конфликта обвиняемый сам предложил примириться, на что молодой человек согласился и проводил зачинщика ссоры до машины. Там они обменялись рукопожатиями, после которых злоумышленник открыл дверь своего автомобиля, незаметно взял нож и вонзил его в грудь ветерана боевых действий.

После этого убийца сел за руль и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученного ножевого ранения, сопровождавшегося повреждением сердца. Прокуратура немедленно возбудила уголовное дело. Начались оперативно-разыскные мероприятия, но найти подозреваемого не удалось.

Позже уголовное дело приостановили, а фигуранта объявили в федеральный розыск. В 2020 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый скрывается на территории одной из южных республик, где проживает по паспорту, оформленному на другое имя.

Убедившись, что это так, правоохранители при участии местной полиции задержали подозреваемого и этапировали его в Свердловскую область. Расследование дела находится на завершающей стадии.

16 декабря сообщалось, что в Иркутске вынесен приговор местному жителю Алексею Жабину, которого суд признал виновным в совершенном в конце 90-х убийстве и дезертирстве.