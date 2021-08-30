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Около 20 человек погибли и 50 пропали после столкновения баржи с лодкой в Перу

После столкновения баржи с лодкой около Юримагуаса погибли 20 и пропали 50 человек
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Фото: US Navy / Globallookpress.com

Не менее 20 человек погибли и около 50 пропали без вести после столкновения лодки и баржи в Перу, сообщает El Comercio. Инцидент произошел на реке Уальяга недалеко от города Юримагуас в воскресенье, 29 августа.

Пассажирское судно вышло утром из деревни Санта-Мария по направлению в Юримагуас. Из-за тумана моряки не заметили другое судно. По данным издания La Republica, в моторной лодке находились около 80 человек: из них около 60 взрослых и 20 детей. На месте сейчас работают военные моряки. Идет поисково-спасательная операция.

Ранее маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом в Санкт-Петербурге. Чрезвычайное происшествие произошло в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста. Спасатели доставили на берег шестерых человек, находившихся на судне. Пострадавших в результате столкновения не было.

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