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Путин назначил нового посла в ОАЭ

Новым послом России в Объединенных Арабских Эмиратах стал Тимур Забиров
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Фото: Екатерина Матюшина / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в ОАЭ. Им стал Тимур Забиров, ранее занимавший должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Указ о назначении опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Забирова Тимура Фатеховича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в тексте документа.

Прежний посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Кузнецов скончался в январе текущего года.

Ранее президент России также назначил посла России в Белоруссии

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