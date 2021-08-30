Путин назначил нового посла в ОАЭ

Новым послом России в Объединенных Арабских Эмиратах стал Тимур Забиров

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в ОАЭ. Им стал Тимур Забиров, ранее занимавший должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Указ о назначении опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Забирова Тимура Фатеховича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в тексте документа.

Прежний посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Кузнецов скончался в январе текущего года.

Ранее президент России также назначил посла России в Белоруссии