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Акции провайдера спутниковой связи взлетели из-за слухов об iPhone 13

Ценные бумаги американской компании Globalstar подорожали на 40 процентов
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Акции американского провайдера Globalstar взлетели на бирже после появления слуха, что новый iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь, сообщает CNBC.

По состоянию на 30 августа ценные бумаги компании подорожали на 55 процентов и торговались по 2,2 доллара за штуку. Причиной тому стало сообщение аналитика TFI International Securities Минг-Чи Ко.

Он заявил, что в новой линейке iPhone будет оборудование, которое позволит подключаться к низкоорбитальным спутникам, если нет покрытия 5G или 4G. Потенциальным партнером Apple Минг-Чи Ко назвал компанию Globalstar — она имеет сеть из 24 спутников, через которые передает голосовые и текстовые данные.

При этом эксперт не смог уточнить, будет ли новая функция смартфона платной и сможет ли она работать для встроенных сервисов Apple вроде Facetime или iMessage.

Выход нового поколения смартфонов запланирован на осень 2021 года, но представители Apple пока не раскрыли никаких подробностей об устройстве — вплоть до официального названия гаджета, который сейчас известен как «iPhone 13».
Известно лишь, что Apple будет придерживаться прежней ценовой политики и при запуске линейки не сделает новые гаджеты дороже. Стоимость устройств будет варьироваться от 699 долларов (во столько обойдется iPhone 13-mini) до 1399 долларов (iPhone 13 Pro Max на 512 гигабайт).

Однако эксперты предсказывают, что с 2022 года компании все-таки придется поднять цены — глобальная нехватка микрочипов затронула и Apple. Ключевой поставщик микросхем для американской компании — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — ранее жаловался на рост производственных расходов на 20 процентов.

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