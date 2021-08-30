Раскрыта новая функция iPhone 13

В новом смартфоне Apple появится функция звонков при отсутствии сотовой связи. Об этом сообщает издание 9to5mac.

О новой особенности iPhone 13 рассказал в записке для инвесторов авторитетный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). В телефоне будет добавлена поддержка совершения голосовых звонков посредством спутниковой связи. В этом случае устройство будет соединяться со спутниками, находящимися на низкой околоземной орбите (low-earth-orbit, LEO).

Таким образом, раскрытая аналитиком функция позволит совершать звонки и отправлять сообщения, даже если iPhone находится вне зоны покрытия сотовой связи. Данную опцию будет поддерживать новый модем Qualcomm X60.

Мин-Чи Ко не смог дать однозначного ответа на вопрос, будет ли эта функция работать со встроенными сервисами Apple, вроде FaceTime или iMessage. Также неизвестно, при каких сценариях можно будет использовать данную особенность смартфона и окажется ли она платной или бесплатной. При этом журналисты отметили, что слухи о появлении поддержки спутниковой связи в iPhone появились еще в 2019 году.

Ранее популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) рассказал, что будущие смартфоны Apple можно будет разблокировать с маской и очками на лице. Вероятнее всего, эта возможность будет доступна не сразу после появления iPhone 13 в продаже, а ее добавят позже с обновлением iOS.