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Переболевшая лихорадкой Западного Нила россиянка рассказала о симптомах

Переболевшая лихорадкой Западного Нила рассказала, что признаком болезни является рвота
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Фото: Unsplash

Москвичка, переболевшая лихорадкой Западного Нила, рассказала о симптомах заболевания. Ее слова приводит News.ru.

По словам россиянки, лихорадкой она заразилась в Тверской области несколько лет назад во время похода в лес за грибами. Женщина сказала, что первыми симптомами заболевания стала сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота. В течение суток состояние ухудшалось: поднялась температура, болела не только голова, но и шея.

Изначально врачи ошибочно предположили, что у россиянки ОРВИ. Позже, когда симптомы усилились, и у женщины отнялись ноги, ее госпитализировали в инфекционную больницу, где у нее начались зрительные галлюцинации. Неделю россиянка была под капельницами. После выздоровления у нее еще три недели были признаки недомогания в виде слабости и головокружения.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможном появлении в России осенью комаров, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Позднее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев уточнил, что на территории страны могут регистрироваться единичные случаи.

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