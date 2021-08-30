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Названы входящие в группу риска по лихорадке Западного Нила люди

Вирусолог Нетесов: дачники больше всего подвержены лихорадке Западного Нила
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Фото: Александр Гальперин / «Коммерсантъ»

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал людей, входящих в группу риска по лихорадке Западного Нила, сообщает «Ридус».

Специалист заявил, что в первую очередь данному заболеванию больше всего подвержены дачники, а также путешествующие по болотистым местностям в теплое время года.

По словам Нетесова, лихорадка в 80 процентах случаев протекает без явных симптомов, что осложняет ее обнаружение. Медики практически всегда выявляют ее задним числом из-за неизученности заболевания.

«Эта проблема для России считалась действительно важной только в некоторых регионах — Южном Поволжье, где бывали годы — например, 1999, — с большим числом смертельных случаев», — сказал вирусолог, отметив, что детально этой лихорадкой в России никогда не занимались.

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