Роспотребнадзор уточнил данные о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

России не грозит нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Такое уточнение сделал РИА Новости заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам Малеева, оснований для беспокойства у россиян нет, так как лихорадку Западного Нила переносят комары, обитающие в южных широтах. Резервуаром инфекции являются птицы, они периодически заносят ее на разные территории. В 2019 году вспышки данной лихорадки наблюдались в Греции, Италии и Румынии.

На территории России могут встретиться единичные случаи заболевания, не влияющие на общую ситуацию. Кроме того, указал Малеев, комары предпочитают жаркую погоду и размножаются преимущественно летом.

При появлении температуры и лихорадки человеку стоит выяснить, не заразился ли он коронавирусом, так как такие случаи регистрируются каждый день, а заболеваний лихорадкой Западного Нила нет ни одного, подчеркнул эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила, и их количество способно увеличиться из-за осадков. Чтобы избежать заражения, в ведомстве рекомендовали при посещении парков и зон отдыха возле водоемов надевать светлую одежду, которая закрывает тело, и пользоваться защитным спреем от насекомых.

Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь, которая протекает у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях она приводит к поражениям центральной нервной системы — из-за этого возникает менингит, менингоэнцефалит или острый вялый паралич.