Россиян предупредили о нашествии огромных слизней-гермафродитов

Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов предупредил россиян о нашествии гигантских слизней-гермафродитов, которые были завезены в страну вместе с растениями и активно вытесняют привычных серых собратьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что у «пришельцев» практически нет естественных врагов, поэтому они размножаются с высокой скоростью. Самка может отложить до 100 яиц за один раз, брюхоногие наносят ущерб не только дикорастущим травам, но и садам и огородам.

Гомыранов пояснил, что оранжевый слизень, который предположительно относится к виду Arion lusitanicus, вырастает более 10 сантиметров в длину. Раньше он обитал на Пиринейском полуострове, а в 20 веке расселился по территории Европы, стал постоянным обитателем юга России, а в последнее время появляется в Москве, Подмосковье вплоть до Тверской области.

«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня», — добавил зоолог.

Гомыранов уточнил, что слизень не опасен для человека, поскольку не переносит бычьего цепня, вопреки распространенному убеждению. Человек может заразиться цепнем только при употреблении в пищу сырого мяса.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян, что через укус комара человеку могут передаваться опасные инфекции, которые свойственны для России. Среди них туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки западного Нила и другие. Также через укус кровососущих насекомых могут передаваться болезни, нехарактерные для России — это малярия, лихорадка денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.

