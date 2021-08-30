Девушка нашла необычный способ отомстить подруге за секс со своим возлюбленным

Девушка из Австралии решила отомстить подруге за секс с возлюбленным с помощью украшения

Анонимная девушка из Австралии нашла способ отомстить бывшей лучшей подруге с помощью украшения за сексуальную связь со своим молодым человеком. Соответствующей историей популярный в соцсетях ювелир и блогерша Лив Порилло (Liv Portillo) поделилась в TikTok.

По словам Порилло, на которую в соцсети подписаны два миллиона человек, недавно к ней обратилась незнакомка с просьбой изготовить необычное ожерелье ко дню рождения подруги. Речь шла о золотистой подвеске с гравировкой «Валентина, можешь забрать мои объедки».

«Только что узнала, что мой возлюбленный изменял мне с моей лучшей подругой. 11 июля у нее будет день рождения и я собираюсь преподнести ей этот подарок у всех на глазах», — говорилось в сообщении клиентки ювелира.

В конце ролика Порилло продемонстрировала зрителям результат работы, а затем упаковала украшение в коробку вместе с еще одной подвеской — в виде змеи.

Публикация блогерши стала вирусной и собрала 1,2 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили поступок незнакомки в комментариях. «Черт возьми, я бы все отдала, чтобы увидеть ее реакцию», «Вот бы оказаться в числе гостей в этот день!», «Классная идея, но тебе не следовало тратить на это деньги», — высказались они.

В марте жительница Сиднея узнала об измене мужа, получив в подарок от его любовницы серьги-гвоздики ювелирного дома Tiffany&Co. Чтобы отомстить обоим, женщина решила продать украшение через Facebook за половину стоимости — 200 долларов (14 тысяч рублей). К объявлению она приложила язвительное описание товара: «Спасибо прекрасной женщине, которая превратила мою жизнь в ад. Я не хочу надевать что-то, что принадлежало ней».