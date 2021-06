Девушка привела парня в тату-салон и отомстила за измену

Девушка нашла способ отомстить своему молодому человеку за измену и привела его в тату-салон. Об инциденте в своем TikTok-аккаунте рассказал татуировшик и блогер Джейми Ло (Jamie Lo).

В одной из своих публикаций Ло вспомнил пару, которая пришла к нему на сеанс с желанием нанести на тела имена друг друга. По словам мастера, парень сильно нервничал перед процедурой, поскольку впервые осмелился на тату. В то же время он «был счастлив носить на себе имя любви всей своей жизни».

По завершении работы, клиент поблагодарил Ло и вышел из студии ожидать свою возлюбленную. Однако, оставшись наедине с мастером, девушка отказалась наносить рисунок. «Изначально я хотела сделать это вместе с ним, но потом узнала, что он изменяет мне с моей лучшей подругой. Тогда я решила, что было бы здорово оставить ему напоминание об этой истории на всю жизнь», — заявила она.

Ролик Джейми Ло набрал более 10 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков в соцсети.

В апреле пользовательница TikTok сделала парную татутировку с лучшей подругой в честь их дружбы и пожалела о своем поступке. Женщины нанесли изображения котов на руки и надписи You keep me wild («Ты сводишь меня с ума») на лодыжки. Через некоторое время подруга увела мужа героини материала и «присвоила роль матери ее детей».