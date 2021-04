Женщина сделала парные тату с подругой в честь дружбы и увела ее мужа

Пользовательница TikTok сделала парную татутировку с лучшей подругой в честь их дружбы и пожалела о своем поступке. На ролик, появившийся в ее аккаунте, обратили внимание в Medialeaks.

Блогерша с никнеймом stressymessydepressymama приняла участие во флешмобе, участники которого рассказывают истории о неудачных наколках. Женщина объяснила, что вместе с подругой сделала одинаковые рисунки на теле, а именно — изображения котов на руках и надписи You keep me wild («Ты сводишь меня с ума») на лодыжках.

По словам автора ролика, в конечном счете она пожалела о сделанных татуировках, поскольку приятельница увела ее мужа и «присвоила роль матери ее детей». «Мне пришлось так долго ходить на психотерапию», — пожаловалась юзерша в видео.

Публикация stressymessydepressymama стала вирусной и набрала больше двух миллионов просмотров. Зрители пожалели женщину и принялись писать ей слова поддержки в комментариях под постом. «Поэтому у меня нет друзей», «Хорошо, что ты избавилась от таких людей», «После парного тату моя многолетняя дружба с подругой разрушилась», «У меня такая же ситуация: мой бывший муж сейчас помолвлен с моей бывшей лучшей подругой», «Не расстраивайся — все в прошлом», — высказывались они.

В мае 2020 года влюбленные сделали парные татуировки с датой свадьбы и перенесли ее из-за коронавируса. Френсис Дональд (Francis Donald) и Фионнуале Керни (Fionnuala Kearney) назначили свадьбу на 16 октября 2020 года и решили вытатуировать на руках дату предстоящей свадьбы. Однако в связи с пандемией коронавируса им пришлось перенести торжество на год.