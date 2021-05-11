Женщина с тату во все тело показала чистую кожу и удивила фанатов

Манекенщица, чье тело почти полностью покрыто татуировками, показала чистую кожу и удивила поклонников. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Мара Инкериал (Mara Inkperial) из Саксонии, Германия, воспользовалась специальным плотным тональным кремом и скрыла с его помощью многочисленные рисунки, чтобы показать фанатам свою внешность без них. На своей странице в Instagram она разместила коллаж из двух фотографий: слева — с тату, справа — с чистой кожей.

«Кого из них вы пригласили бы на ужин с мамой? Для тех, кто просил. У меня нет фото без татуировок. Я начала свой путь 20 лет назад», — подписала она пост, который набрал больше 21 тысячи лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать снимки в комментариях. «Оба варианта идеальны и великолепны», «Определенно левый вариант! Мне бы хотелось впечатлить маму, познакомив ее с уникальной женщиной», «Левый вариант с татуировками!», «Татуировки выглядят лучше», «Ты потрясающая со всеми этими рисунками», — высказывались они.

В апреле женщина, покрывшая тело тату, описала реакцию богатых и бедных на свою внешность. По словам 44-летней основательницы тату-студии Freakshow Бекки Миллерчип-Браун, состоятельные люди, которые разбираются в искусстве, всегда в восторге от ее татуировок. В то же время люди со средним достатком чаще реагируют на ее внешность негативно.