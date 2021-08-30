Российские рестораторы предложили оплатить ввоз мигрантов

Рестораторы предложили властям сами оплачивать мигрантам получение разрешений на работу в России. Письмо с такой инициативой написал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсантъ».

Рестораторы готовы платить за ввоз мигрантов для решения проблемы кадрового дефицита. Они хотят, чтобы работодатели получили право сами заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для иностранных граждан. Кроме того, ассоциация предлагает позволить трудоустраивать мигрантов до завершения оформления разрешений, перечисляя в бюджет обеспечительный платеж.

По оценкам экспертов, из-за оттока мигрантов в пандемию отрасль потеряла около 30 процентов всех сотрудников. Власти обещают рассмотреть просьбу АПТПРР, которая может быть актуальна и для других отраслей. Однако профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин считает, что мигранты, которым компании оплачивают получение патента на работу, рискуют оказаться в серьезной зависимости от работодателей. Это может привести к большей эксплуатации их труда.

Мигранты в июне перевели из России в родные страны 720 миллионов долларов, что стало лучшим показателем за три года. Их доходы резко выросли.