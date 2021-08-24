Экономика
 
Последние новости
Талибы определились с системой управления Афганистаном
Россияне занялись сексом в кустах у детского сада и спровоцировали драку
Мужчина сделал ДНК-тест и раскрыл тайну своей матери
Рейтинг Байдена продолжил падение на фоне событий в Афганистане
Россиянам рассказали о погоде на «закате лета»
Талибы захватили несколько американских самолетов и ракет
Зеленский предложил Польше сплотиться против «Северного потока-2»
В США предупредили об угрозе обвала доллара из-за талибов
Британские математики определили лучший способ наращивания мышечной массы
Новости партнеров
Прослушать новость

Мигрантам упростили допуск к банковским услугам в России

Банки России перестанут требовать миграционную карту у иностранных граждан
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Банки России больше не будут требовать миграционную карту при идентификации иностранных граждан в отделениях. Эта норма вступила в силу 24 августа, сообщает агентство «Прайм».

Если ранее от иностранных клиентов требовали предоставить миграционную карту и документ, который подтверждает право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в России, то теперь банки упростили допуск к своим услугам и оставили в необходимых бумагах только последнюю.

Эта мера поможет уменьшить бюрократизацию миграционной службы, считает доцент департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Лариса Крушанова. При этом временное удостоверение личности, которое сменило миграционную карту, «по-прежнему позволяет государству и соответствующим органам контролировать данные контингенты».

По словам Крушановой, сейчас мигранты используют пластиковые карты российских банков, осуществляя денежные переводы своим семьям и обращаясь к кредитным продуктам.

«Сегодня паспорт иностранного гражданина (загранпаспорт), временный вид на жительство и временная регистрация по месту пребывания, патент или временное разрешение на работу вкупе с "антиотмывочным" законом позволяют государству отказаться от бумажного документа под названием "миграционная карта», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что нехватка мигрантов в России привела к росту зарплат. Производство и иные работы теперь обходятся компаниям дороже.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Доходы мигрантов в России резко выросли
Мигранты стали меньше помогать бедным родственникам
Мигранты вывели из России триллионы рублей
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
07:0722 августа

Психиатр назвал простой способ защитить номер банковской карты от мошенников

04:4522 августа

Названы признаки самых надежных валют

00:0422 августа

В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
18:3721 августа

Эрдоган захотел увеличения поставок газа по «Турецкому потоку»

17:0521 августа

В Госдуме призвали увеличить налоги на доходы одной категории россиян

16:5521 августа

«Яндекс» поднимет цены на такси

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
12:1121 августа

ФАС проанализирует справедливость наценок на базовые продукты

10:1421 августа

Экономист предсказал доходы России от продажи газа

09:2321 августа

Россияне перечислили самые скучные профессии

Россия
Умер бывший глава Минприроды России Виктор Орлов
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Россиянка протаранила двери стриптиз-клуба в поисках мужа и попала на видео
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Певица МакSим начала учиться ходить заново и попала на видео
«Думали, так просто уедете? Теперь вы трупы»
Ужас боев чеченской войны глазами русского солдата
Политики Крыма высказались о саммите «Крымская платформа»
Все материалы
Мир
В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Талибы отказались преследовать бежавшего президента Афганистана
Боевики ИГ убили пакистанского офицера на границе с Афганистаном
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР объяснили отсутствие прогресса на переговорах по Донбассу
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Украина сообщила о гибели своего военнослужащего под обстрелом в Донбассе
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Названы причины блокировки украинского издания «Страна.ua»
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
Зеленский потребовал от Евросоюза гарантии энергетической безопасности
Все материалы
Экономика
Цена на нефть взлетела
Афганистан оказался под угрозой массового голода
Оказать услугу и гарантировать спрос.
В Москве бизнесу расширили возможности офсета
В «СберБанк Онлайн» появились картины русских кубофутуристов
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка решила задержать мужчину до приезда полицейских и задушила его бедрами
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Российский судья заснул на заседании и попал на видео
Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Погром в психбольнице в Бурятии попал на видео
«Самое секретное подразделение страны»
40 лет назад в СССР создали уникальный спецназ. За что его ненавидел Ельцин?
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина нагрубил отказавшей в свидании девушке и попал на видео
Мужчина обнаружил неприятную находку в своем доме благодаря питомцу
Российский телеведущий высказался о «повредившемся в уме» Игоре Крутом
Парень неудачно пошутил про свою девушку и испортил отношения с возлюбленной
Все материалы
Ценности
Модель обругали за фото в мусульманской одежде на фоне событий в Афганистане
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Старшая сестра Кардашьян показала новую прическу на фото в бикини
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой
Теодоро Нгема Обианг Манге«Просто счастливый человек»
Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
Белла Хадид снялась в бикини марки Эмили Ратаковски и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Повелитель женских сердец.
Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Все материалы
Для УАЗов стало доступно управление со смартфона
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani
Посмотрите на самые необычные «Лады» фестиваля «ЖиФест»
Эти машины даже не представляли, во что превратятся на пенсии
Geely Atlas Pro обзавелся новой версией в России и подешевел
«Семерку» BMW переехал танк. Что от неё осталось?
Когда траты на ремонт BMW превысили её цену, блогеры пошли за танком
Представлен быстрый родстер для российской полиции
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Горы и лес слышат тебя»
Как живет и во что верит один из самых малочисленных народов России
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани бесплатно покажут фильмы местных режиссеров в день Республики Татарстан
Все материалы