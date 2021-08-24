Мигрантам упростили допуск к банковским услугам в России

Банки России больше не будут требовать миграционную карту при идентификации иностранных граждан в отделениях. Эта норма вступила в силу 24 августа, сообщает агентство «Прайм».

Если ранее от иностранных клиентов требовали предоставить миграционную карту и документ, который подтверждает право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание или проживание в России, то теперь банки упростили допуск к своим услугам и оставили в необходимых бумагах только последнюю.

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Эта мера поможет уменьшить бюрократизацию миграционной службы, считает доцент департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Лариса Крушанова. При этом временное удостоверение личности, которое сменило миграционную карту, «по-прежнему позволяет государству и соответствующим органам контролировать данные контингенты».

По словам Крушановой, сейчас мигранты используют пластиковые карты российских банков, осуществляя денежные переводы своим семьям и обращаясь к кредитным продуктам.

«Сегодня паспорт иностранного гражданина (загранпаспорт), временный вид на жительство и временная регистрация по месту пребывания, патент или временное разрешение на работу вкупе с "антиотмывочным" законом позволяют государству отказаться от бумажного документа под названием "миграционная карта», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что нехватка мигрантов в России привела к росту зарплат. Производство и иные работы теперь обходятся компаниям дороже.