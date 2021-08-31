Раскрыта роль убитого киллером в Москве полковника ГРУ в достижении мира в Чечне

Стало известно о роли убитого киллером в Москве полковника ГРУ в заключении мира в Чечне

Большую роль в подготовке Хасавюртовских соглашений, которые 25 лет назад положили конец первой чеченской войне, сыграл тогдашний заместитель секретаря Совета безопасности России, полковник ГРУ Сергей Харламов, который взял на себя значительную часть работы, предварявшей заключения договора. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» пресс-секретарь секретаря Совбеза Александра Лебедя в 1996-1997 годах Александр Бархатов. Позже Харламов был убит киллером, это произошло в Москве в 2002 году.

«По сути, всю расстановку сил в далеко неоднородной мятежной массе чеченцев подсвечивал именно он, рисковый разведчик. Сценарии, кандидатуры. Вот уж кого не упрекнуть в неверности интересам родины», — отметил он.

По словам собеседника «Ленты.ру», именно полковник Харламов готовил малоизвестную широкой общественности поездку представителей российского Совбеза для первого личного знакомства с начальником штаба чеченских боевиков Асланом Масхадовым, а также встречу накануне Хасавюрта с отцом нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахматом Кадыровым.

«Спустя несколько лет среди бела дня в центре Москвы Харламов был убит двумя выстрелами в затылок. Не успел даже портфель выронить. Работал профессионал. Кто, что? Ичкерийские автершоки? Неизвестно», — констатировал Бархатов.

Хасавюртовские соглашения, заключенные 31 августа 1996 года, подвели черту под первой чеченской кампанией, которая началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. По договору, который подписали тогдашний секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Соглашения не повлияли на практику захвата заложников и вымогательства выкупов, а также не установили прочного мира. Через три года чеченские боевики напали на Дагестан, положив начало второй чеченской кампании, по итогам которой республику вернули под контроль Москвы.