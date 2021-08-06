Российский солдат описал решающий бой за Грозный в первую чеченскую войну

В августе 1996 года, когда во время первой чеченской войны начался последний и решающий бой за Грозный, у некоторых бойцов не выдерживали нервы и они кончали жизнь самоубийством, а другие из-за проблем со снабжением были вынуждены искать себе пропитание. Участник событий, бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов, который во время последнего боя за грозный командовал гранатометным отделением, рассказал об этом в интервью «Ленте.ру».

Общебоевая тревога застала отделение Титова во время отдыха на Кубани. Всех подняли по команде и построили на плацу, затем дали несколько часов на сборы. Вскоре они оказались в Грозном.

«Иногда у наших бойцов не выдерживали нервы. Один парень покончил с собой, когда до дембеля ему оставалось два месяца. В обед все пошли на полевую кухню. А он залез в бээмпэшку и… Он был из Волгограда. Психологически не вытянул. Видимо, страх осилил», — поделился воспоминаниями российский солдат.

По его словам, ночью необходимо было постоянно дежурить, чтобы удерживать кольцо обороны и не дать боевикам покинуть Грозный. Титов рассказал об офицере Евгении Автономове, которого ранили при удержании этих позиций: «Вытащить его мы не могли — боевики не давали подойти. Истек кровью, и бандиты его забрали. Глаза выкололи, уши отрезали, прикладом пальцы раздробили».

Спали солдаты там, где придется, и были вынуждены добывать себе еду. «Можно сказать, пропитание добывали себе сами. Огурцы в саду, например», — рассказал ветеран.

Титов рассказал, что во время боев среди боевиков были представители разных наций: чеченцы, арабы, снайперы с Украины. Среди сепаратистов были как обученные профессионалы, так и впервые взявшие в руки оружие гражданские.

Штурм площади Минутка, которая была конечной целью при зачистке кварталов, дался российским солдатам особенно трудно. «Пули свистели, гранаты взрывались. Стреляли минометы. Потеряли очень много сослуживцев, офицеров», — вспоминает Титов. В этом сражении он получил осколочное ранение. Ему сделали перевязку, однако в бой командир гранатометного отделения больше не пошел.

Ранее ветеран первой чеченской войны, полковник Николай Баталов описал трусость офицеров во время боев за Грозный в 1995 году. Он вспомнил два эпизода, когда военнослужащие с офицерскими званиями отказывались выполнять поставленные командованием задачи.

Первая чеченская кампания 1994-1996 годов была развернута с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой.

Решающий бой за Грозный начался ровно 25 лет назад, 6 августа 1996 года. Тогда в столицу республики неожиданно для федеральных сил ворвались боевики. В затянувшихся боях по официальным данным погибли 494 российских солдата и офицера, потери сепаратистов до сих пор неизвестны. Когда федеральным войскам удалось взять нападавших в кольцо, начались переговоры, которые закончились подписанием хасавюртовских соглашений — заключением мира, которое многие ветераны считают поражением.