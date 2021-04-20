Россия
 
Последние новости
ВОЗ назвала сроки взятия коронавируса под контроль
Боровой назвал подталкивавших Ельцина к войне в Чечне людей
Олимпийский чемпион предложил норвежцу мыло и веревку после критики формы России
Диетолог описала безопасную для здоровья порцию шашлыка
Смартфон Samsung взорвался в рюкзаке владельца
«Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом» в мачте АПЛ
Чехия допустила новые пропорциональные меры против России
Полицейский занял почти миллион рублей и потратил его на спортивные ставки
ВКС России уничтожили 200 боевиков в Сирии
Новости партнеров
Прослушать новость

Боровой изложил новую версию событий в день гибели Джохара Дудаева

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Российский политик Константин Боровой, который, по собственным словам, дружил с первым президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохаром Дудаевым, изложил новую версию событий в день его гибели. В интервью «Ленте.ру» он сказал, что ракетный удар по чеченскому лидеру был совершен через два часа после их разговора по спутниковому телефону, а не в момент беседы.

«Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаева — прим. «Ленты.ру») рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», — сказал Боровой.

По словам собеседника «Ленты.ру», Дудаев рассказывал ему, что с помощью специального кабеля относил трубку на расстояние около 50 метров от телефонного аппарата.

«Он мне звонил, ему звонить было невозможно — такой телефон был, — вспомнил Боровой. — Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть, он с кем-то еще разговаривал».

При этом ранее Боровой утверждал, что связь прервалась прямо во время его разговора с Дудаевым, о чем в 2011 году писала «Комсомольская правда».

Ранее бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов раскрыл подробности срыва переговоров первого президента постсоветской России Бориса Ельцина с Джохаром Дудаевым перед началом ввода федеральных войск в Чечню в 1994 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чеченский осведомитель сдал Дудаева за миллион долларов
Объяснен арест Дудаева в Боснии
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии
Раскрыты подробности срыва переговоров Ельцина с Дудаевым