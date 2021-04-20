Боровой изложил новую версию событий в день гибели Джохара Дудаева

Российский политик Константин Боровой, который, по собственным словам, дружил с первым президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохаром Дудаевым, изложил новую версию событий в день его гибели. В интервью «Ленте.ру» он сказал, что ракетный удар по чеченскому лидеру был совершен через два часа после их разговора по спутниковому телефону, а не в момент беседы.

«Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаева — прим. «Ленты.ру») рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», — сказал Боровой.

По словам собеседника «Ленты.ру», Дудаев рассказывал ему, что с помощью специального кабеля относил трубку на расстояние около 50 метров от телефонного аппарата.

«Он мне звонил, ему звонить было невозможно — такой телефон был, — вспомнил Боровой. — Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть, он с кем-то еще разговаривал».

При этом ранее Боровой утверждал, что связь прервалась прямо во время его разговора с Дудаевым, о чем в 2011 году писала «Комсомольская правда».

Ранее бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов раскрыл подробности срыва переговоров первого президента постсоветской России Бориса Ельцина с Джохаром Дудаевым перед началом ввода федеральных войск в Чечню в 1994 году.