Сильный удар молнии убил спасателя и ранил шестерых человек на популярном пляже

На популярном пляже в Нью-Джерси, США, во время шторма сильный удар молнии убил 19-летнего спасателя. Об этом сообщает Mirror.

Еще шесть человек в возрасте от 15 до 56 лет получили ранения разной степени тяжести, они доставлены в больницу с тошнотой и головокружением. Точное состояние пострадавших неизвестно.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) почтил память молодого человека в своем аккаунте в Twitter. «Наши сердца с семьей и друзьями спасателя, убитого сегодня ужаснейшим ударом молнии на пляже в городке Беркли. Мы также молимся за полное выздоровление раненых», — написал он.

Отмечается, что за последние дни в штате прошло несколько штормов с частыми молниями, сильными ливнями и порывистыми ветрами.

Ранее, 12 июля, в Индии туристы попытались сделать селфи на вершине старинной башни во время дождя и погибли. Несмотря на непогоду, посетители захотели устроить фотосессию на фоне популярной достопримечательности, однако в них ударила молния.