Стюардесса рассказала о происходящем на борту самолета во время попадания молнии

Стюардесса Emirates Airlines, популярная в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, рассказала, что произойдет на борту самолета, если во время полета в него попадет молния. Об этом она записала видео, опубликовав его в своем Tik-Tok-аккаунте.

Девушка успокоила подписчиков, заявив, что в среднем молния попадает в самолет раз в год или один раз за каждую тысячу часов полета.

Однако, по ее словам, если молния все же попадет в самолет, маловероятно, что это сможет нанести большой вред лайнеру или подвергнуть жизнь пассажиров опасности.

«Потому что самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии», — заявила стюардесса.

Все же девушка напомнила про последнюю трагедию, которая унесла жизнь 73 пассажиров и восьми членов экипажа — в 1963 году в пассажирский самолет Pan American попала молния. Тем не менее она добавила, что с тех пор стандарты безопасности воздушных судов были улучшены.

«Если в следующий раз во время полета вы увидите молнию в небе, не волнуйтесь», — посоветовала бортпроводница.

Ранее в марте удар молнии в пассажирский самолет записали на видео из кабины пилота. Инцидент произошел, когда лайнер Boeing 737 MAX летел на высоте девять тысяч метров и готовился к приземлению в Панама-Сити (штат Флорида). На ролике, снятом из кабины пилотов, видно, что вокруг воздушного судна начали сверкать молнии, а один из разрядов ударил в носовую часть самолета.