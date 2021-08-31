Описан разговор чеченских старейшин с отцом Басаева о деньгах Березовского

Олигарх Борис Березовский, который вместе с секретарем Совета безопасности России Александром Лебедем приехал 30 августа 1996 года в Дагестан на переговоры с чеченскими боевиками и подписание Хасавюртовских соглашений, финансировал одного из их лидеров Шамиля Басаева. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил, активный сторонник антидудаевской оппозиции Руслан Мартагов, который в августе 1996 года занимал пост исполняющего обязанности министра печати и информации Чеченской Республики.

По его словам, однажды, когда по телевидению показали сюжет, в котором сообщили, что Басаев получал деньги от российского правительства, а также от Березовского, группа старейшин приехала к нему домой в Дышне-Ведено. Говорить с ними вышел отец Басаева.

«Старейшины спрашивают: "Откуда бабки?". "Березовский дал", — бесхитростно отвечает тот. Так что Басаев, Салман Радуев по прозвищу Титаник и остальная компания находились под протекторатом Березовского. Он платил деньги», — утверждает Мартагов.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что для передачи денег использовались разные схемы. В частности, за похищения журналистов платили наличными.

«А сколько и в каких карманах оседало, сегодня можно только гадать», — резюмировал он.

Хасавюртовские соглашения, заключенные 31 августа 1996 года, подвели черту под первой чеченской кампанией, которая началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. По договору, который подписали тогдашний секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба чеченских боевиков Аслан Масхадов, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Соглашения не повлияли на практику захвата заложников и вымогательства выкупов, а также не установили прочного мира. Через три года чеченские боевики напали на Дагестан, положив начало второй чеченской кампании, по итогам которой республику вернули под контроль Москвы.