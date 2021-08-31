Женщина уволилась и заработала тысячи долларов на перепродаже вещей с помоек

Жительница американского штата Техас уволилась из столовой и стала зарабатывать тысячи долларов на перепродаже вещей, найденных на помойке. Об этом сообщает издание Unilad.

32-летняя Тиффани Ши’ри ищет выброшенные ценности четвертый год. По ее словам, идею подало видео, которое попалось ей на YouTube. Посмотрев его, она отправилась на помойку и с первой попытки нашла в мусорном баке косметические продукты на 1,2 тысячи долларов (88 тысяч рублей).

С тех пор женщина и ее муж регулярно копались в мусоре. По ее словам, там часто встречаются вещи, которые вполне пригодны для использования. Например, однажды она нашла исправную кофеварку, стоящую 750 долларов (55 тысяч рублей). Мебель, которой обставлен ее дом, также принесена с помоек.

Ненужные находки Ши’ри сбывала на гаражных распродажах. В 2020 году она пришла к выводу, что это занятие выгоднее обычной работы, и полностью сосредоточилась на нем. Сейчас торговля вещами с помоек приносит ей тысячу долларов (73 тысячи рублей) в неделю.

Ранее сообщалось, что в США пара поселилась в списанном школьном автобусе и третий год кочует по стране, чтобы не работать и не платить за квартиру.