Девушка нашла двух любовниц своего парня и увезла их в путешествие

В США две девушки обнаружили, что встречаются с одним мужчиной, у которого, кроме них, есть еще четыре любовницы. Об этом сообщает WPVI-TV.

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21-летняя Морган Тейбор (Morgan Tabor) заподозрила измену в декабре 2020 года. Она попыталась найти улики в соцсетях и в итоге вышла на другую любовницу парня — 19-летнюю Эби Робертс (Abi Roberts), познакомившуюся с ним осенью 2020 года во время Хеллоуина. Вместе они отыскали остальных женщин, которых обманывал этот мужчина.

Тейбор, Робертс и 18-летняя Бека Кинг (Bekah King), которая встречалась с ним с лета 2020 года, решили бросить изменника и отправиться в путешествие по Америке. Для этого они купили старый школьный автобус, потратили десять недель на ремонт и превратили его в удобный дом на колесах. О своих похождениях девушки рассказывают в Instagram и TikTok.

Мы выехали из Бойсе в Айдахо, где и занимались ремонтом, и отправились по Айдахо на восток. Видели крутые горячие источники недалеко от Кетчума, там очень красивые места. Потом проехали через парк Гранд-Титон, было здорово. Дальше побывали в Джексоне, в Йеллоустоуне Эби Робертс

Ранее сообщалось, что в США пара поселилась в списанном школьном автобусе и третий год кочует по стране, чтобы не работать и не платить за квартиру.