Демографы рассказали о влиянии пандемии на рождаемость в развитых странах

Пандемия COVID-19 значительно снизила уровень рождаемости сразу в 18 развитых странах мира, однако сильнее всего это сказалось на юге Европы. Об этом заявила европейских и американских демографов под руководством Сета Сандерса, заведующего кафедрой экономики труда Корнеллского университета в США. Результаты исследований ученых опубликованы в журнале PNAS.

Как выяснили демографы, в 7 из 22 рассмотренных стран наблюдалось значительное снижение рождаемости, превышающее прогнозируемые значения. В частности, в Португалии, Испании и Италии этот показатель упал на 6-9 процентов. В Австрии и Бельгии он уменьшился на 5,2-5,5 процентов по сравнению с доковидными значениями.

Исследователи также ссылаются на данные опросов, проведенных на ранней стадии первой волны вспышки COVID-19 в Германии, Франции, Испании и Великобритании. Тогда 73 процента тех, кто планировал завести ребенка в 2020 году, решили отложить или полностью отказались от своих планов. В США зафиксировано снижение рождаемости в 2020 году на 3,8 процента по сравнению с 2019 годом.

В то же время ученые обнаружили, что в северных странах Европы рождаемость выросла за последние полтора года. По мнению Сандерса и его коллег, причина этого может быть в сравнительно небольших масштабах пандемии в данных государствах, а также в наличии развитой системы социальной поддержки на их территории.

Ранее в США впервые с 1790 года зафиксировали уменьшение численности белого населения. Также в процентном отношении его доля составила менее 60 процентов, опустившись до 57,8 процентов в 2020 году.