Жителям Нижнего Тагила предложили вышить герб города и попасть в Книгу рекордов

Жителям Нижнего Тагила предложили поучаствовать в создании огромной вышивки крестом, на которой будет изображен герб города. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты»

Предполагается, что полотно станет самым большим гербом, выполненным в такой технике, и попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Акцию организует городской дворец детского и юношеского творчества к 300-летию Нижнего Тагила.

Ранее в Краснодарском крае повар Владимир Землянов сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России за приготовление гигантской кастрюли супа.