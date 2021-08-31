Билл Гейтс поздравил «заставляющего его смеяться» миллиардера с праздником

Билл Гейтс пошутил над миллиардером Уорреном Баффетом на его день рождения

Билл Гейтс поздравил известного американского миллиардера, главу инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета с днем рождения. Соответствующий шуточный пост он опубликовал в своем Twitter.

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Входящий в пятерку богатейших людей планеты, Гейтс выложил нарезку из черно-белых снимков и видеофрагментов, на которых миллиардеры находятся рядом, при этом основатель компании Microsoft улыбается в каждом кадре. «Спасибо, что всегда заставляешь меня смеяться», — написано на последних секундах ролика.

«Ты настоящий друг и долгие годы был бесценным источником советов. Для меня большая честь работать в фонде, изо всех сил стараясь превратить вашу щедрость в спасенные и улучшенные жизни. Жду еще многих дней рождения!», — подписал он видео.

В 2020 году Билл Гейтс испек торт ко дню рождения Баффета c его портретом. Тогда миллиардер опубликовал видео, в котором он готовит бисквиты и крем, после чего показывает торт с изображением именинника. В конце ролика Гейтс отрезал кусочек торта, рядом с ним на столе была выложена поздравительная надпись из крошек печенья.

В 2000 году Баффет стал одним из трех попечителей Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс (BMG, Bill & Melinda Gates Foundation). Еще в 2006 году он пообещал отдать на благотворительность основную часть своего состояния. BMG является крупнейшей частной филантропической организацией. Участие в кампании по разработке вакцин от коронавируса сделало BMG ключевым участником борьбы с пандемией.