Индия собралась обогнать всех по росту экономики

Индия находится на пути к достижению самых быстрых темпов роста экономики, собираясь обгоняя весь мир, о чем свидетельствуют показатели внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Об этом сообщает Bloomberg.

ВВП Индии вырос на 20,1 процента во втором квартале по сравнению с прошлым годом, что немного не соответствует прогнозам экономистов, которые ожидали рост на 21 процент. Отчет Министерства статистики и выполнения программ показал, что во втором квартале рост наблюдался в разных секторах экономики. В торговле, гостиничном и транспортном секторах он составил 34,3 процента, в строительстве — 68,3 процента. Агропромышленный комплекс вырос на 4,5 процента, промышленный — на 49,6 процента. Индийская рупия выросла до пиковых значений с мая, а фондовые индексы достигли нового максимума.

Экономический рост сохранился на уровне 9,2 процента по прогнозу ВВП на 2021 год, став самым быстрым среди крупных экономик, превысив отметку в 8,5 процента роста Китая. Высокие темпы вакцинации от коронавируса позволили людям вести привычный образ жизни и сократить ущерб в сфере услуг, а производственные показатели оказались выше, чем ожидалось, что поспособствовало рекордным темпам роста.

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Влияние ограничений, вызванных пандемией, было менее серьезным, чем в 2020 году, что позволило быстро восстановить спрос в экономике. Как показали данные Резервного банка Индии, в июле ссуды на потребительские товары длительного пользования, покупку автомобилей, недвижимости и малый бизнес выросли как в месячном, так и в годовом исчислении. Руководители предприятий в июле отметили рост числа новых заказов, аналогичный опрос менеджеров по закупкам в сфере услуг показал, что сектор постепенно расширяется, что лишь подтверждает наличие спроса. Кроме того, экспорт, на который приходится почти пятая часть экономики, рос за последние восемь месяцев, что свидетельствует о высоком мировом спросе.

Угроза третьей волны пандемии не позволила Центральному банку страны свернуть свою денежно-кредитную политику с рекордно низкими процентными ставками, которые были введены для поддержки экономики. Премьер-министр Нарендра Моди планирует дополнить денежно-кредитное стимулирование фискальными мерами. Правительство намерено собрать 6 триллионов рупий (81,9 миллиарда долларов) за счет сдачи в аренду государственной инфраструктуры в течение следующих четырех лет для финансирования новых затрат без дальнейшего увеличения бюджетного дефицита.